Вона покликана забезпечити безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати за умови дотримання встановлених критеріїв, повідомляє Politeka.

Одним із організаторів ініціативи виступає благодійна організація «Карітас», яка надала деталі про проєкт, що надає підтримку внутрішньо переміщеним особам.

Програма орієнтована на тих, хто у 2022 році через військову агресію змушений був покинути свої домівки та переїхати до Полтавської області. Вона покликана забезпечити безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, а також допомогти адаптуватися до нових умов, отримати необхідну допомогу й відновити психологічну рівновагу.

Ключові напрями діяльності проєкту охоплюють кілька аспектів. Гуманітарна підтримка передбачає видачу продуктів, гігієнічних наборів та дитячого харчування для вразливих категорій ВПО, що дозволяє забезпечити базові потреби родин у складних обставинах.

Психологічна допомога доступна як для дорослих, так і для дітей, які пережили травматичні події. Фахівці надають консультації, спрямовані на зниження рівня тривожності та відновлення внутрішньої впевненості.

Для дітей внутрішньо переміщених осіб діє безпечний простір із програмами розвитку та дозвілля, де вони можуть навчатися, спілкуватися та відчути стабільність.

Юридичні консультації дозволяють внутрішньо переміщеним особам отримати поради щодо документів, соціальних виплат та відновлення прав. Крім того, кейс-менеджери працюють з постраждалими індивідуально, аналізуючи потреби та пропонуючи ефективні шляхи допомоги.

