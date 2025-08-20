Она призвана обеспечить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить при соблюдении установленных критериев, сообщает Politeka.

Одним из организаторов инициативы выступает благотворительная организация «Каритас», предоставившая детали о проекте, оказывающей поддержку внутренне перемещенным лицам.

Программа ориентирована на тех, кто в 2022 году из-за военной агрессии вынужден был покинуть свои дома и переехать в Полтавскую область. Она призвана обеспечить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, а также помочь адаптироваться к новым условиям, получить необходимую помощь и восстановить психологическое равновесие.

Ключевые направления деятельности проекта охватывают несколько аспектов. Гуманитарная поддержка предполагает выдачу продуктов, гигиенических наборов и детского питания для уязвимых категорий ВПЛ, что позволяет обеспечить базовые потребности семей в сложных обстоятельствах.

Психологическая помощь доступна как для взрослых, так и для детей, переживших травматические события. Специалисты предоставляют консультации по снижению уровня тревожности и восстановлению внутренней уверенности.

Для детей внутри перемещенных лиц действует безопасное пространство с программами развития и досуга, где они могут учиться, общаться и почувствовать стабильность.

Юридические консультации позволяют внутренне перемещенным лицам получить советы по документам, социальным выплатам и восстановлению прав. Кроме того, кейс-менеджеры работают с пострадавшими индивидуально, анализируя потребности и предлагая эффективные способы помощи.

