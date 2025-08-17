Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі є частиною більшої системи підтримки, що реалізується через платформу «Допомагай».

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається завдяки спільним діям громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» та міжнародної структури Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Усі деталі програми опубліковані на офіційному ресурсі організаторів.

Ініціатива розрахована на громадян старшого віку та сім’ї без маленьких дітей, яким потрібен тимчасовий прихисток тривалістю до 21 дня. Крім проживання, передбачено безоплатні консультації з правових і психологічних питань. Подати заявку можна телефоном або через електронну форму.

Мета програми — створення безпечних умов для адаптації після переїзду. На платформі «Допомагай» вказані два варіанти у приватному секторі міста. Перший — трикімнатний будинок із газовим опаленням і санвузлом у приміщенні. Другий — двокімнатне житло на вулиці Печерській, де туалет розташований на подвір’ї, а душ — у головному будинку.

Кімнати забезпечені меблями, серед яких ліжка, шафи та основні предмети побуту. Спільне користування передбачає кухню, інтернет та пральну техніку. Додатково учасникам надають допомогу в оформленні довідки ВПО та супроводжують під час отримання соціальних виплат.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі є частиною більшої системи підтримки, що реалізується через платформу «Допомагай» і охоплює гуманітарну допомогу, медичні послуги та волонтерську діяльність.

