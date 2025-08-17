Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье является частью большей системы поддержки, реализуемой через платформу «Допомагай».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется благодаря совместным действиям общественной организации Центр Социального партнерства "Перспектива" и международной структуры Mercy Corps, сообщает Politeka.

Все подробности программы опубликованы на официальном ресурсе организаторов.

Инициатива рассчитана на граждан старшего возраста и семьи без маленьких детей, которым требуется временное убежище продолжительностью до 21 дня. Кроме проживания, предусмотрены бесплатные консультации по правовым и психологическим вопросам. Подать заявку можно по телефону или по электронной форме.

Цель программы – создание безопасных условий для адаптации после переезда. На платформе «Допомагай» указаны два варианта в частном секторе города. Первый – трехкомнатный дом с газовым отоплением и санузлом в помещении. Второй – двухкомнатное жилье на улице Печерской, где туалет расположен во дворе, а душ – в главном доме.

Комнаты снабжены мебелью, среди которых кровати, шкафы и основные предметы обихода. Совместное использование предусматривает кухню, интернет и стиральную технику. Дополнительно участникам оказывают помощь в оформлении справки ВПЛ и сопровождают при получении социальных выплат.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье является частью большей системы поддержки, которая реализуется через платформу «Допомагай» и охватывает гуманитарную помощь, медицинские услуги и волонтерскую деятельность.

