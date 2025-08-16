Графік відключення світла в Полтавській області на 18 та 19 серпня дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових перерв.

Графік відключення світла в Полтавській області на 18 та 19 серпня охоплює кілька населених пунктів Чорнухинської територіальної громади Лубенського району, повідомляє Politeka.

За даними Чорнухинської дільниці Лубенської ОФ АТ «Полтаваобленерго», тимчасові перерви у постачанні електроенергії пов’язані з виконанням планових робіт.

У селі Галяве відключення триватиме з 08:00 до 16:30. Знеструмлення можливе на вул. Молодіжна, Степна, Центральна. Причина — реалізація заходів інвестиційної програми оператора.

У селі Гільці у цей же проміжок часу світла не буде на вулицях Садова та Царина. Тут виконуватимуть капітальний ремонт згідно з річним планом.

Село Бербениці залишиться без електропостачання з 08:00 до 17:00. У переліку вулиць — Вишнева, Героїв України, Молодіжна, Олександра Козаченка, а також окремі адреси на Чкалова та Гагаріна.

У Жабках знеструмлення торкнеться вул. Бакай, Вовки, Горова, Гуківка, Зацарина, ім. І.К.Лети, Миколаївка, Мисники, Молодіжна, Низова, Павленківка, Печаївка, Суходубівка, Центр, Цисівка, Чайки, Шкільна, Яр, Ярмаркова, а також низки будинків на вулиці Гагаріна.

У селі Нове під відключення потрапляє вулиця Нове, у селі Романиха — Травнева, Центральна та Першотравнева.

А також світла не буде 19 серпня. У зв’язку з ремонтними роботами на мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові відключення електропостачання у с. Бербениці, Жабки, Нове, Романиха, Мелехи, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка та Сербинівка. Орієнтовний час відключень – з 08:00 до 17:00.

Графік відключення світла в Полтавській області на 18 та 19 серпня дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових перерв у електропостачанні та спланувати свій день з урахуванням цих робіт.

