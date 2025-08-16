График отключения света в Полтавской области 18 и 19 августа позволяет жителям заранее подготовиться к временным перерывам.

График отключения света в Полтавской области на 18 и 19 августа охватывает несколько населенных пунктов Чернухинского территориального общества Лубенского района, сообщает Politeka.

По данным Чернухинского участка Лубенской ОФ АО «Полтаваобленерго», временные перерывы в снабжении электроэнергией связаны с выполнением плановых работ.

В селе Голявое отключение будет продолжаться с 08:00 до 16:30. Обесточение возможно на ул. Молодежная, Степовая, Центральная. Причина – реализация мер инвестиционной программы оператора.

В селе Гильцы в этот же промежуток света не будет на улицах Садова и Царина. Здесь будут выполняться капитальный ремонт согласно годовому плану.

Село Бербеницы останется без электроснабжения с 08:00 до 17:00. В перечне улиц – Вишневая, Героев Украины, Молодежная, Александра Козаченко, а также отдельные адреса на Чкалова и Гагарина.

В Жабках обесточивание коснется ул. Бакай, Волки, Горова, Гуковка, Зацарина, им. И.К.Леты, Николаевка, Мысники, Молодежная, Низовая, Павленковка, Печаевка, Суходубовка, Центр, Цисовка, Чайки, Школьная, Яр, Ярмаркова, а также ряд домов на улице Гагарина.

В селе Новое под отключение попадает улица Новое, в селе Романиха - Майская, Центральная и Первомайская.

А также света не будет 19 августа. В связи с ремонтными работами на сетях АО «Полтаваоблэнерго» возможны временные отключения электроснабжения в с. Бербеницы, Жабки, Новое, Романиха, Мелехи, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка и Сербиновка. Ориентировочное время отключений – с 08:00 до 17:00.

График отключения света в Полтавской области 18 и 19 августа позволяет жителям заранее подготовиться к временным перерывам в электроснабжении и спланировать свой день с учетом этих работ.

