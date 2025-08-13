Найближчі тижні визначать, чи вдасться зупинити нашестя, чи дефіцит продуктів у Вінницькій області стане відчутним для споживачів.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати реальністю у випадку масового поширення сарани, що вже непокоїть торгівельні мережі та аграріїв, передає Politeka.

Портал “Комерсант Український” повідомляє, що наразі ситуація стабільна, проте у разі значного ураження полів можливе скорочення врожаю круп і зменшення доступності певних позицій на ринку.

Ентомолог і біолог Михайло Муленко пояснює, що численні зграї сарани здатні знищити врожай за лічені години. Комахи поїдають будь-які рослини — пшеницю, овочі, траву, дерева. Найбільші ризики для господарств, що вирощують бобові та зернові культури. Також у зоні ураження можуть опинитися садові ділянки, городи та поля з картоплею і соняшником.

Комахи переміщуються на десятки кілометрів, найбільш активно — вранці та ввечері. Представники рітейлу прогнозують, що дефіциту фруктів і овочів не буде, але визнають потенційні проблеми з крупами. У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ зазначили, що підтримують постійний контакт із постачальниками, а агропідприємства проводять профілактичну обробку полів. Поставки овочів і фруктів залишаються стабільними, підстав для паніки немає.

Водночас рітейлери наголошують: у випадку стрімкого поширення сарани можливе скорочення обсягів збору врожаю, підвищення цін і дефіцит окремих круп. Все залежить від оперативності та результативності захисних заходів.

Поява азійської сарани у південних регіонах України насторожує фермерів, але ситуація ще не є критичною. Найближчі тижні визначать, чи вдасться зупинити нашестя, чи дефіцит продуктів у Вінницькій області та зростання вартості круп стане відчутним для споживачів.

