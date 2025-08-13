В ближайшие недели определят, удастся ли остановить нашествие, или дефицит продуктов в Винницкой области станет ощутимым для потребителей.

Дефицит продуктов в Винницкой области может стать реальностью в случае массового распространения саранчи, уже беспокоящей торговые сети и аграриев, передает Politeka.

Портал Коммерсант Украинский сообщает, что сейчас ситуация стабильная, однако в случае значительного поражения полей возможно сокращение урожая круп и уменьшение доступности определенных позиций на рынке.

Энтомолог и биолог Михаил Муленко объясняет, что многочисленные стаи саранчи способны уничтожить урожай за считанные часы. Насекомые поедают любые растения – пшеницу, овощи, траву, деревья. Наибольшие риски для хозяйств, выращивающих бобовые и зерновые культуры. Также в зоне поражения могут оказаться садовые участки, огороды и поля с картофелем и подсолнечником.

Насекомые перемещаются на десятки километров, наиболее активно – утром и вечером. Представители ритейла прогнозируют, что дефицита фруктов и овощей не будет, но признают потенциальные проблемы с крупами. В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ отметили, что поддерживают постоянный контакт с поставщиками, а агропредприятия проводят профилактическую обработку полей. Поставки овощей и фруктов остаются стабильными, оснований для паники нет.

В то же время ритейлеры отмечают: в случае стремительного распространения саранчи возможно сокращение объемов сбора урожая, повышение цен и дефицит отдельных круп. Все зависит от оперативности и результативности защитных мер.

Появление азиатской саранчи в южных регионах Украины настораживает фермеров, но ситуация еще не критична. В ближайшие недели определят, удастся ли остановить нашествие, или дефицит продуктов в Винницкой области и рост стоимости круп станет ощутимым для потребителей.

