Грошова допомога для ВПО в Сумській області може бути оформлена або відновлена громадянами, які втратили її після переїзду за межі країни та вже повернулися, повідомляє Politeka.

Як зазначається у Юридичному пораднику для переселенців, це передбачено чинними нормами та регулюється Порядком надання допомоги. Передбачено два механізми залежно від ситуації.

Перший стосується осіб, які подають документи вперше. Обов’язковою умовою є довідка переселенця. Заяву на статус та виплати можна подати одночасно через застосунок «Дія» або особисто в управлінні соціального захисту. Подання можливе після закінчення п’ятнадцяти робочих днів з моменту повернення з-за кордону. У розрахунок цього терміну не включаються вихідні та святкові дні.

Заявник має відповідати майновим вимогам: відсутність депозитів понад сто тисяч гривень, житла на безпечній території, яке не зазнало ушкоджень від бойових дій, а також великих покупок або валютних операцій на таку ж суму.

Другий механізм — відновлення для тих, хто вже отримував виплати, але їх припинено через виїзд за кордон чи відмову. Для поновлення необхідно, щоб перше призначення відбулося після 1 серпня 2023 року згідно з постановою Кабміну №709.

Також потрібно повторно стати на облік як переселенець та підтвердити, що людина перемістилася з територій бойових дій, тимчасової окупації без офіційної дати завершення, або має житло, яке пошкоджене чи зруйноване і непридатне для проживання.

Отже, грошова допомога для ВПО в Сумській області може бути призначена вперше або поновлена за умови дотримання встановлених вимог.

