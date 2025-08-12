Офіційно представлено нову систему оплати проїзду в Сумській області, повідомляє Politeka.

За інформацією Конотопської міської ради, для мешканців розроблено електронну картку «Конотопка», яка сумісна з валідаторами, встановленими у 60 автобусах та трамваях. Розробка цього сервісу тривала з минулого року. Крім того, до картки додано мобільний застосунок, що надає можливість користуватися електронними чергами у ЦНАП, медичних установах та отримувати міські новини.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков розповів про широкий спектр функцій системи. Особливий дизайн картки має історичне значення — її назва «Конотопка» походить від річки, яка колись текла через місто. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній наголосив, що ця річка відігравала важливу роль у фортифікації міста.

У підприємстві повідомили, що кондукторів переводять на інші посади, деякі вже працюють контролерами. Працівники припиняють продаж паперових квитків і допомагають впроваджувати новий метод оплати. Директор КП Віктор Тимошенко підкреслив, що така модель вже довела свою ефективність у містах-партнерах, сприяючи збільшенню фінансових надходжень.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю, багатодітні родини, пенсіонери та інші пільгові категорії громадян. Видача відбувається у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт здійснюється за підтримки партнера Easy Pay. З 1 вересня у громаді з’явиться окрема картка для школярів. Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною користувачам з 22 липня.

