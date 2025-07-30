Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області призначена для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах та відповідає певним критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області спрямована на внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся з-за кордону нещодавно, повідомляє Politeka.

Як інформують на сторінці агенції ООН в Сумській області, жителі Роменської громади, зокрема, й пенсіонери, мають можливість отримати грошову допомогу від міжнародної організації.

Усе відбувається в межах програми, яку координує агенція ООН спільно з благодійним фондом «Право на захист». Офіційний пункт збору даних розташований у місті Ромни. Прийом відвідувачів можливий лише за попереднім записом.

Перш за все, отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області можуть внутрішньо переміщені особи, які переїхали не раніше ніж шість місяців тому. Крім того, під цю програму підпадають громадяни, які повернулися додому після тимчасового перебування за кордоном.

Але лише за умови, що середній дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень. У такому разі нараховується 3600 гривень на кожного члена родини. Ці кошти розраховані на період у три місяці, отже загальна сума виплати сягає 10800.

Ініціатива також передбачає винятки для окремих категорій. Якщо родина складається з одного з батьків і дітей або містить осіб похилого віку, вона може розраховувати на виплати. Те саме стосується домогосподарств, де проживає лише один або кілька самотніх літніх людей.

Ще одна категорія, яка підлягає пріоритетному розгляду, це родини, у складі яких є особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями. Для того щоб оформити виплати, необхідно мати при собі чітко визначений перелік документів.

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