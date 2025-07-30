Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предназначено для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и отвечает определенным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области направлена на внутренне перемещенные лица и вернувшиеся из-за границы недавно, сообщает Politeka.

Как информируют на странице агентства ООН в Сумской области, жители Роменской общины, в том числе и пенсионеры, имеют возможность получить денежную помощь от международной организации.

Все происходит в рамках программы, координируемой агентством ООН совместно с благотворительным фондом «Право на защиту». Официальный пункт сбора данных расположен в городе Ромны. Прием посетителей возможен только по предварительной записи.

Прежде всего, получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области могут внутренне перемещенные лица, которые переехали не раньше шести месяцев назад. Кроме того, под эту программу подпадают граждане, вернувшиеся домой после временного пребывания за границей.

Но только при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен. В этом случае начисляется 3600 гривен на каждого члена семьи. Эти средства рассчитаны на период в три месяца, так что общая сумма выплаты достигает 10800.

Инициатива предусматривает исключения для отдельных категорий. Если семья состоит из одного из родителей и детей или содержит пожилых людей, она может рассчитывать на выплаты. То же касается домохозяйств, где проживает только один или несколько одиноких стариков.

Еще одна категория, подлежащая приоритетному рассмотрению, это семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями. Для того чтобы оформить выплаты, необходимо иметь четко определенный перечень документов.

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