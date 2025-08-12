Официально представлена новая система оплаты проезда в Сумской области, сообщает Politeka.

По информации Конотопского городского совета, для жителей разработана электронная карта «Конотопка», совместимая с валидаторами, установленными в 60 автобусах и трамваях. Разработка этого сервиса продолжалась с прошлого года. Кроме того, к карте добавлено мобильное приложение, позволяющее пользоваться электронными очередями в ЦНАП, медицинских учреждениях и получать городские новости.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников рассказал о широком спектре функций системы. Особый дизайн карты имеет историческое значение – ее название «Конотопка» происходит от реки, которая когда-то текла через город. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний отметил, что эта река играла немаловажную роль в фортификации города.

В предприятии сообщили, что кондукторы переводятся на другие должности, некоторые уже работают контролерами. Сотрудники прекращают продажу бумажных билетов и помогают внедрять новый метод оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко подчеркнул, что такая модель уже доказала свою эффективность в городах-партнерах, способствуя увеличению финансовых поступлений.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения. Воспользоваться ими могут участники боевых действий, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие льготные категории граждан. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект осуществляется при поддержке партнера Easy Pay. С 1 сентября в общине появится отдельная карточка для школьников. Новая система оплаты проезда в Сумской области стала доступна пользователям с 22 июля.

