Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть оформлена или восстановлена гражданами, которые потеряли ее после переезда за пределы страны и уже вернулись, сообщает Politeka.

Как отмечается в Юридическом советнике для переселенцев, это предусмотрено действующими нормами и регулируется Порядком оказания помощи. Предусмотрены два механизма в зависимости от ситуации.

Первый касается лиц, подающих документы впервые. Обязательным условием есть справка переселенца. Заявление на статус и выплаты можно подать одновременно через приложение «Действие» или лично в управлении социальной защиты. Представление возможно по истечении пятнадцати рабочих дней с момента возвращения из-за границы. В расчет этого срока не включаются выходные и праздничные дни.

Заявитель должен отвечать имущественным требованиям: отсутствие депозитов более ста тысяч гривен, жилья на безопасной территории, которое не получило повреждений от боевых действий, а также крупных покупок или валютных операций на такую же сумму.

Второй механизм — восстановление для тех, кто уже получал выплаты, но они прекращены из-за выезда за границу или отказа. Для возобновления необходимо, чтобы первое назначение состоялось после 1 августа 2023 согласно постановлению Кабмина №709.

Также нужно повторно встать на учет как переселенец и подтвердить, что человек переместился с территорий боевых действий, временной оккупации без официальной даты завершения или имеет жилье, поврежденное или разрушенное и непригодное для проживания.

Следовательно, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть назначена впервые или возобновлена при условии соблюдения установленных требований.

