Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області змушує місцевих мешканців платити значно більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області почало діяти з 1 червня 2025 року і стосується як населення, так і бюджетних установ та інших споживачів, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Водопостачання м. Вознесенська» проінформувало про офіційне підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області. Зокрема, йдеться про водопостачання та водовідведення.

Зміни відбулися на основі рішення Виконавчого комітету Вознесенської міської ради №482 від 23 травня 2025 року. Відтепер для всіх груп населення вартість централізованого водопостачання становить 34 гривні 89 копійок за кубічний метр з урахуванням податку на додану вартість.

Водовідведення подорожчало до 11.6 грн за кубометр. Для бюджетних організацій та інших категорій споживачів ціна зросла до 41.69 гривень за водопостачання та до 12.56 за водовідведення. Окремо встановлено тариф для КП «Таборівське КГ». Для нього вартість централізованого водопостачання становитиме 39 гривень 2 копійки з ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вдарило по гаманцях місцевих мешканців. Проте, для того, щоб не накопичувати борги, містянам радять вчасно подавати показники.

Це, як і завжди, можна зробити кіькома способами. Для зручності громадян працюють телефонні лінії за номерами 3-22-62 та (050) 271-32-97. Також приймають інформацію на електронну пошту vodavoz.zbut@gmail.com. Якщо виникають питання чи потрібна додаткова консультація, звертатися можна до абонентського відділу за тими ж телефонами.

