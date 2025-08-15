Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области заставляет местных жителей платить гораздо больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области начало действовать с 1 июня 2025 г. и касается как населения, так и бюджетных учреждений и других потребителей, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие "Водоснабжение г. Вознесенска" проинформировало об официальном повышении тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области. В частности, речь идет о водоснабжении и водоотводе.

Изменения произошли на основе решения Исполнительного комитета Вознесенского городского совета №482 от 23 мая 2025 года. Теперь для всех групп населения стоимость централизованного водоснабжения составляет 34 гривны 89 копеек за кубический метр с учетом налога на добавленную стоимость.

Водоотвод подорожал до 11.6 грн за кубометр. Для бюджетных организаций и других категорий потребителей цена возросла до 41,69 грн за водоснабжение и до 12,56 за водоотвод. Отдельно установлен тариф для КП «Таборовское КГ». Для него стоимость централизованного водоснабжения составит 39 гривен 2 копейки по НДС.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отразилось на кошельках местных жителей. Однако для того, чтобы не накапливать долги, горожанам советуют вовремя подавать показатели.

Это, как всегда, можно сделать несколькими способами. Для удобства граждан работают телефонные линии по номерам 3-22-62 и (050) 271-32-97. Также принимают информацию по электронной почте vodavoz.zbut@gmail.com. Если возникают вопросы или требуется дополнительная консультация, можно обращаться в абонентский отдел по тем же телефонам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.