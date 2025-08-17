Не кожен пенсіонер після 65 років отримає цю доплату для пенсіонерів в Дніпропетровській області.

Люди літнього віку можуть отримувати додаткові надбавки, однією з таких форм підтримки є доплата для пенсіонерів в Дніпропетровській області після досягнення 65 років, повідомляє Politeka.

Вона передбачена чинним законодавством та закріплена постановою Кабінету Міністрів України №209.

Згідно з цією постановою, усі громадяни віком від 65-ти мають право на підвищення пенсії, якщо її розмір не дотягує до визначеного державою мінімуму. Якщо пенсія є меншою за 3 728 грн, держава здійснює доплату до цього рівня. Розмір надбавки залежить від конкретної суми, якої не вистачає, тож у кожному випадку він розраховується індивідуально.

Однак, щоб отримати цю доплату для пенсіонерів в Дніпропетровській області, потрібно виконати кілька обов’язкових вимог:

бути непрацюючим — тобто не мати офіційного місця роботи та не займатися будь-якою діяльністю, що приносить дохід;

мати страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30-ти для жінок;

отримувати пенсію, розмір якої не перевищує або дорівнює 3 200 грн.

Якщо всі умови дотримані, доплата для пенсіонерів в Дніпропетровській області нараховується автоматично, без додаткових звернень чи подання заяв до Пенсійного фонду.

Водночас не кожен пенсіонер після 65 років отримає цю надбавку. Виплати не передбачені для тих, хто продовжує працювати офіційно чи веде підприємницьку діяльність. Закон виходить з того, що наявність стабільного доходу зменшує потребу в додатковій соціальній підтримці.

Також відмову у надбавці отримає той, хто не має необхідного страхового стажу: для чоловіків — менше ніж 35 років, для жінок — менше ніж 30.

Таким чином, ця доплата є своєрідною винагородою за багаторічну офіційну працю та підтримкою для тих людей, які в похилому віці залишилися без додаткових джерел доходу. Вона покликана забезпечити більш гідний рівень життя тим, хто віддав значну частину свого життя роботі та сплаті внесків до пенсійної системи.

