Не каждый пенсионер после 65 лет получит эту доплату для пенсионеров в Днепропетровской области.

Люди пожилого возраста могут получать дополнительные надбавки, одной из таких форм поддержки является доплата пенсионеров в Днепропетровской области по достижении 65 лет, сообщает Politeka.

Она предусмотрена действующим законодательством и закреплена постановлением Кабинета Министров №209.

Согласно этому постановлению, все граждане в возрасте от 65 имеют право на повышение пенсии, если ее размер не дотягивает до определенного государством минимума. Если пенсия меньше 3 728 грн, государство осуществляет доплату до этого уровня. Размер надбавки зависит от конкретной суммы, которой не хватает, так что в каждом случае он рассчитывается индивидуально.

Однако чтобы получить эту доплату для пенсионеров в Днепропетровской области, нужно выполнить несколько обязательных требований:

быть неработающим — то есть не иметь официального места работы и не заниматься какой-либо деятельностью, приносящей доход;

иметь страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 для женщин;

получать пенсию, размер которой не превышает или равняется 3 200 грн.

Если все условия соблюдены, доплата пенсионерам в Днепропетровской области начисляется автоматически, без дополнительных обращений или подачи заявлений в Пенсионный фонд.

В то же время, не каждый пенсионер после 65 лет получит эту надбавку. Выплаты не предусмотрены для тех, кто продолжает работать официально или ведет предпринимательскую деятельность. Закон исходит из того, что наличие стабильного дохода уменьшает потребность в дополнительной социальной поддержке.

Также отказ в надбавке получит тот, кто не имеет необходимого страхового стажа: для мужчин — менее 35 лет, для женщин — менее 30.

Таким образом, эта доплата является своеобразным вознаграждением за многолетний официальный труд и поддержкой тем людям, которые в преклонном возрасте остались без дополнительных источников дохода. Она призвана обеспечить более достойный уровень жизни тем, кто отдал значительную часть своей жизни работе и уплате взносов в пенсионную систему.

