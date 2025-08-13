Робота для пенсіонерів в Чернігові забезпечує стабільні умови, підтримку колективу та комфортні графіки.

Робота для пенсіонерів в Чернігові пропонується одразу в кількох компаніях, які відкрили вакансії з офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна знайти на сайті work.ua.

Компанія Платінум, ВКФ, ПП запрошує на посаду водія офісного автомобіля. Передбачається керування електромобілем Nissan Leaf і виконання службових завдань: перевезення касира до банку, співробітників, а також поїздки у відрядження до Києва. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, вихідні — субота та неділя. Вимоги до кандидатів — безаварійний досвід керування не менше трьох років, пунктуальність, охайність та готовність до відряджень.

Компанія Lucky Coffee шукає різноробочого на повний робочий день. Основні обов’язки включають дрібні будівельні, сантехнічні та ремонтні роботи, а також догляд за територією. Зарплата варіюється від 10 000 до 15 000 гривень. Робочий графік — з 9:00 до 18:00, п’ять днів на тиждень. Перевагу надають кандидатам із досвідом, проте головними є відповідальність, порядність та пунктуальність.

Чернігівське тролейбусне управління пропонує вакансію двірника. Обов’язки включають прибирання території, тротуарів, урн, сезонне очищення снігу та опалого листя. Вимоги — витривалість, уважність, охайність. Досвід не обов’язковий, навчання проходить на місці. Зарплата становить 10 000–11 000 гривень, передбачено повний соціальний пакет.

Робота для пенсіонерів в Чернігові забезпечує стабільні умови, підтримку колективу та комфортні графіки, що дозволяє поєднувати зайнятість із особистими потребами.

