Работа для пенсионеров в Чернигове предлагается сразу в нескольких компаниях, открывших вакансии с официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно найти на сайте work.ua.

Компания Платинум, ПКФ, ЧП приглашает на должность водителя офисного автомобиля. Предусматривается управление электромобилем Nissan Leaf и выполнение служебных задач: перевозка кассира в банк, сотрудников, а также поездки в командировку в Киев. График работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, выходные - суббота и воскресенье. Требования к кандидатам — безаварийный опыт управления не менее трех лет, пунктуальность, чистоплотность и готовность к командировкам.

Компания Lucky Coffee ищет разнорабочего на полный рабочий день. Основные обязанности включают в себя мелкие строительные, сантехнические и ремонтные работы, а также уход за территорией. Зарплата варьируется от 10000 до 15000 гривен. Рабочий график – с 9:00 до 18:00, пять дней в неделю. Предпочтение отдают кандидатам с опытом, однако главными являются ответственность, порядочность и пунктуальность.

Черниговское троллейбусное управление предлагает вакансию дворника . Обязанности включают уборку территории, тротуаров, урн, сезонную очистку снега и опавших листьев. Требования – выносливость, внимательность, опрятность. Опыт не обязателен, обучение проходит на месте. Зарплата составляет 10 000-11 000 гривен, предусмотрен полный социальный пакет.

Работа для пенсионеров в Чернигове обеспечивает стабильные условия, поддержку коллектива и комфортные графики, что позволяет совмещать занятость с личными потребностями.

