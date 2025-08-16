Організація забезпечує не лише безкоштовні продукти для пенсіонерів в Харкові, а й надає гігієнічні засоби

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати завдяки благодійній ініціативі, яку впроваджує громадська організація «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Головна мета ініціативи — допомогти найбільш вразливим верствам населення. Серед них — люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї та малозабезпечені харків’яни. Проєкт орієнтований виключно на мешканців міста Харкова і спрямований на постійну, стабільну підтримку саме на місцевому рівні.

Організація забезпечує не лише безкоштовні продукти для пенсіонерів в Харкові, а й надає гігієнічні засоби та інші товари першої необхідності. Така допомога дає можливість людям задовольняти базові потреби, що особливо важливо у періоди тривалої економічної та соціальної нестабільності.

Отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна лише після попередньої реєстрації. Для цього потрібно заповнити онлайн-заявку, актуальні форми якої публікуються на офіційних сторінках організації в Instagram, у Telegram-каналі та на головному сайті проєкту. Після реєстрації кожному заявнику призначається дата для отримання допомоги.

Варто зазначити, що гуманітарна допомога видається виключно в офісі організації. Надсилання поштою або через інші сервіси не передбачене. Продукти та необхідні речі можна отримати особисто, маючи при собі оригінали відповідних документів, або через довірену особу, яка також має пред’явити необхідні документи.

На цей час допомога надається одноразово, проте умови участі у програмі можуть змінюватися. Тому представники організації радять регулярно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах, де оперативно публікується вся актуальна інформація.

