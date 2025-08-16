Организация обеспечивает не только бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове, но и предоставляет гигиенические средства.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря благотворительной инициативе, которую внедряет общественная организация «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главная цель инициативы – помочь наиболее уязвимым слоям населения. Среди них — пожилые люди, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и малообеспеченные харьковчане. Проект ориентирован исключительно на жителей города Харькова и направлен на постоянную, стабильную поддержку именно на местном уровне.

Организация обеспечивает не только бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове, но предоставляет гигиенические средства и другие товары первой необходимости. Такая помощь позволяет людям удовлетворять базовые потребности, что особенно важно в периоды длительной экономической и социальной нестабильности.

Получить бесплатные продукты для пенсионеров можно только после предварительной регистрации. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку, актуальные формы которой публикуются на официальных страницах организации в Instagram, Telegram-канале и на главном сайте проекта. После регистрации каждому заявителю назначается дата получения помощи.

Следует отметить, что гуманитарная помощь выдается исключительно в офисе учреждения. Отправка по почте или через другие сервисы не предусмотрена. Продукты и необходимые вещи можно получить лично, имея при себе оригиналы соответствующих документов или через доверенное лицо, которое также должно предъявить необходимые документы.

В настоящее время помощь предоставляется единовременно, однако условия участия в программе могут изменяться. Поэтому представители учреждения рекомендуют регулярно следить за обновлениями на официальных ресурсах, где оперативно публикуется вся актуальная информация.

