Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві зможуть отримати не всі українці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати завдяки підтримці благодійного фонду "Карітас Україна", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас» продовжує надавати гуманітарну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та оголошує чергову видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві зможуть отримати новоприбулі переселенці, які переїхали до міста у липні 2025 року та належать до вразливих категорій населення:

Одинокі матері, батьки або опікуни , які самостійно виховують неповнолітніх дітей (проте лише за наявності документів, що підтверджують статус).

Самотні люди віком від 65 років .

Багатодітні українські сім’ї, у складі яких перебуває троє або більше неповнолітніх дітей.

Щоб стати отримувачем безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО, що підтверджує статус переселенця.

Місце проведення видачі гуманітарної допомоги — місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок 24.

Звертаємо увагу, що кількість продуктових наборів обмежена. Допомога буде надаватись у межах наявного ресурсу, тому рекомендуємо не зволікати з візитом. У разі додаткових запитань або необхідності уточнення інформації, телефонуйте за номером: нуль п’ятдесят нуль вісімсот вісімдесят вісім сімдесят нуль двадцять дев’ять.

