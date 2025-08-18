Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве смогут получить не все украинцы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить благодаря поддержке благотворительного фонда "Каритас Украина", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Facebook.

Благотворительная организация «Каритас» продолжает оказывать гуманитарную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и объявляет о очередной выдаче продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве смогут получить переселенцы, которые переехали в город в июле 2025 года и принадлежат к уязвимым категориям населения:

Одинокие матери, родители или опекуны , самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей (но только при наличии документов, подтверждающих статус).

Одинокие люди в возрасте от 65 лет .

Многодетные украинские семьи , в составе которых находятся трое или более несовершеннолетних детей.

Чтобы стать получателем бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку ВПЛ, подтверждающую статус переселенца.

Место проведения выдачи гуманитарной помощи – город Полтава, улица Семена Антонца, дом 24.

Обращаем внимание, что количество продуктовых наборов ограничено. Помощь будет предоставляться в пределах имеющегося ресурса, поэтому рекомендуем не медлить с визитом. В случае дополнительных вопросов или необходимости уточнения информации, звоните по номеру: ноль пятьдесят ноль восемьсот восемьдесят восемь семьдесят ноль двадцать девять.

