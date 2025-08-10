Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 11 по 17 серпня створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись.

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 11 по 17 серпня вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня у багатьох селах і місті Запоріжжя. Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 11 по 17 серпня було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 11.08 електропостачання буде повністю відсутнє в Біленькому, Балабине, Володимирівському, Степному, Високогірному, Августинівці, Марʼївці. Обмеження триватимуть з 9 до 17 години.

У вівторок, 12.08 будуть діяти знеструмлення з 9 до 17:00 у місті Запоріжжя на вулицях Мурманська 135 та Силова 115б. Також обмеження торкнуться сіл - Володимирівське, Сонячне, Новосергіївка, Уділенське, Смоляне, Івангород, Лежине та Кушугум.

На середу, 13 числа, заплановані роботи у Миколай-Полі, Високогірному та Марʼївка.

У п'ятницю 15.08 обмеження стануться з 09:00 до 16:00 в селах Лежине вул. Степова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Також вимкнення чекають населені пункти Івангород та Біленьке.

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 11 по 17 серпня створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

