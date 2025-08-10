График отключения света в Запорожской области на неделю с 11 по 17 августа создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться.

График отключения света в Запорожской области на неделю с 11 по 17 августа вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели во многих селах и городе Запорожье. График отключения света в Запорожской области на неделю с 11 по 17 августа был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 11.08 - электроснабжение будет полностью отсутствовать в Беленьком, Балабино, Владимировском, Степном, Высокогорном, Августиновке, Марьевце. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов.

Во вторник, 12.08 - будут действовать обесточения с 9 до 17:00 в городе Запорожье на улицах Мурманская 135 и Силовая 115б. Также ограничения коснутся сел – Владимировское, Солнечное, Новосергеевка, Удиленское, Смоляное, Ивангород, Лежин и Кушугум.

На среду, 13 числа, запланированы работы в Николае-Поле, Высокогорном и Марьевке.

В пятницу 15.08 ограничения произойдут с 09:00 до 16:00 в селах Лежин ул. Степная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 26 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Также отключения ждут населенные пункты.

График отключения света в Запорожской области на неделю с 11 по 17 августа создан заранее, поэтому жителям региона уже рекомендуется подготовиться, как можно скорее: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения повседневным делам.

