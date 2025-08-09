Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі є частиною великої підтримки, що охоплює медичні, гуманітарні та волонтерські напрями.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається завдяки ініціативі громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» у співпраці з Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Актуальні деталі про умови участі розміщені на офіційних ресурсах ГО.

Програма розрахована на людей пенсійного віку або родини без малечі, яким потрібне короткострокове перебування — до 21 дня. Учасникам доступне не лише тимчасове помешкання, а й підтримка у вигляді безкоштовних юридичних і психологічних консультацій. Для звернення передбачено телефон або електронну форму.

Проєкт створено з метою забезпечення тимчасової стабільності в новому середовищі.

Платформа «Допомагай» інформує про два доступні варіанти у приватному секторі. Один — будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням, внутрішніми зручностями. Інший — двокімнатна споруда на вулиці Печерській із санвузлом на подвір’ї та душем у головному будинку.

Проживання передбачає спільне використання побутової техніки, кухні, інтернету. Приміщення мебльовані: є ліжка, шафи та необхідні предмети вжитку. Організатори також допомагають з оформленням довідки ВПО та супроводжують у питаннях соціального забезпечення.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі — частина великої підтримки, що охоплює медичні, гуманітарні та волонтерські напрями.

До слова, в Кривому Розі також можна отримати грошову допомогу. закріплена на законодавчому рівні та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859. У документі йдеться про порядок призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

