У Кривому Розі відкрився новий етап запису на грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців, тож розповідаємо про це деталі.

Грошову допомогу в Кривому Розі можуть отримати люди, які відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.

Як інформують у Telegram-каналі про підтримку від УВКБ ООН у партнерстві з БФ “Право на захист” у Дніпропетровській області, грошова допомога у Кривому Розі з 28 липня стала знову доступна для вразливих категорій населення.

Прийом охочих здійснюється на Володимира Бизова, 5. Потрапити на консультацію можна тільки в порядку живої черги, без попереднього телефонного запису. Грошова допомога у Кривому Розі надається у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист».

Щоб не витрачати час даремно, організатори просять заздалегідь ознайомитися з умовами програми. Цю інформацію можна знайти у закріплених повідомленнях офіційного телеграм-каналу. Якщо ви не впевнені, що підпадаєте під критерії, краще перевірити все заздалегідь.

Графік роботи пункту: з понеділка до п’ятниці з 09:30 до 16:00. Прийом проводиться виключно особисто. Під час консультації потрібно чітко назвати всіх, кого плануєте записати. При собі слід мати оригінали паспортів та податкових номерів усіх зазначених осіб.

Також важливо знати, який між ними родинний зв'язок. Якщо ви подаєтеся як внутрішньо переміщена особа, то обов’язково мати відповідну довідку, видану не раніше ніж за останні шість місяців.

Сума виплати складає 3600 грн на особу щомісяця, тобто загалом 10800 грн за три місяці. Для цього потрібно, щоб дохід на одного члена родини був меншим за 5400 грн. Також принаймні один з членів сім’ї має відповідати одному з критеріїв вразливості.

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