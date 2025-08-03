Жителям радять заздалегідь врахувати графік відключення світла в Дніпрі та області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Графік відключення світла в Дніпрі та області на тиждень з 4 по 10 серпня застосують через технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У Дніпрі 4 серпня роботи проводитимуться на вулицях Аеродром, Алли Горської, Каунаська, Робоча, Енергетична, Макарова та Квартальна. Наступного дня, 5го, світла не буде на Будівельників, Призаводській, Братів Горобців, Криворізькій, Верстатобудівельному провулку, Фабрично-заводській, проспекті Богдана Хмельницького та Павла Чубинського.

На 6-го планується техобслуговування на Ізюмському, Ізюмському другому пр., Театральній, Братів Горобців.

На 7 серпня – на Академіка Янгеля, Новокримській, Новокримському пр., Василя Сліпака, Олексія Тищика, Автозаводській, Ганни Німець, Квартальній, Павла Чубинського, проїзді Шаховому, Енергетичній, Будівельників.

У Павлограді 5 числа техобслуговування охоплять Героїв України, Дмитра Бочарникова, Заводську, Кільцеву. 6 числа – ті ж вулиці, але інші будинки. 7-го – Незалежності, Соборну, Шевченка, провулок Музейний.

У Жовтих Водах 4 числа знеструмлення триватиме на Свободи, Березневій, Героїв України, Європейській, Незалежній, Героїв Чорнобиля. 5-го – на Авангардній, Парковій, Франка, Квартальному провулку, провулку Довженка. 6 числа – на Грушевського, Запорізькому, Геологічній, Музейній, Щасливій, Вишневому, Гірницькому. 7-го – на Свободи, Героїв України, Козацької Слави.

У Вільногірську 5-7-го заплановані роботи на Ю.М. Устенка, Зеленій, Криничанській, Кобзаря, Шевченка, Хмельницького, Гоголя, Степовій, Квітневій, Молодіжній.

У Кам’янському районі 5-го знеструмлення очікується в с. Посуньки на Степовій.

У Кривому Розі з 4 по 8-ме щодня проводитимуться технічні роботи на Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова, Сергія Заїки, Будівельній, Веселковій, Енергетичній, Новорічній, Переможців, Ялинковій, СТ «Дружба».

Жителям радять заздалегідь врахувати графік відключення світла в Дніпрі та області на тиждень з 4 по 10 серпня.

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