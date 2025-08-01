Головна новація полягає у підвищення цін на електроенергію в Дніпрі з 1 серпня саме в години вечірнього пікового навантаження.

Підвищення цін на електроенергію в Дніпрі з 1 серпня відбудеться у півтора рази, що зачепить багатьох українців, повідомляє Politeka.net.

Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, ухвалила це рішення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила важливе рішення, яке безпосередньо вплине на бізнес-середовище в Україні. Йдеться про зміну так званих прайс-кепів — тобто максимально дозволених цін на світло, які обмежують її вартість у певні періоди доби. Підвищення цін на електроенергію в Дніпрі набудуть чинності вже з 1 серпня поточного року.

Головна новація полягає у підвищення цін на електроенергію в Дніпрі з 1 серпня саме в години вечірнього пікового навантаження, а це період із п’ятої години вечора до одинадцятої години ночі. Саме в цей час споживання електроенергії в країні традиційно зростає, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Відповідно до нової постанови, вартість однієї мегават-години на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку зросте з дев’яти тисяч гривень до п’ятнадцяти тисяч гривень. У той же час на балансуючому ринку цей показник підвищується з десяти тисяч гривень до шістнадцяти тисяч гривень за мегават-годину.

Варто наголосити, що ці зміни не стосуються побутових споживачів, тобто пересічних українських громадян, які користуються електроенергією у власних оселях.

Однак, як зазначають експерти, ситуація не така вже й проста. Хоча тарифи для населення формально не змінюються, підвищення вартості електроенергії для бізнесу матиме ланцюгову реакцію. Зростання енергетичних витрат підприємств призведе до збільшення собівартості продукції та послуг.

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