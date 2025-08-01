Главное новшество заключается в повышении цен на электроэнергию в Днепре с 1 августа именно в часы вечерней пиковой нагрузки.

Повышение цен на электроэнергию в Днепре с 1 августа состоится в полтора раза, что коснется многих украинцев, сообщает Politeka.net.

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги, приняла решение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла важное решение, непосредственно повлияющее на бизнес-среду в Украине. Речь идет об изменении так называемых прайс-кепов - то есть максимально разрешенных цен на свет, ограничивающих ее стоимость в определенные периоды суток. Повышение цен на электроэнергию в Днепре вступит в силу с 1 августа текущего года.

Главное новшество заключается в повышении цен на электроэнергию в Днепре с 1 августа именно в часы вечерней пиковой нагрузки, а это период с пяти часов вечера до одиннадцати часов ночи. Именно в это время потребление света в стране традиционно растет, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Согласно новому постановлению, стоимость одного мегаватт-часа на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке вырастет с девяти тысяч гривен до пятнадцати тысяч гривен. В то же время на балансирующем рынке этот показатель повышается с десяти тысяч гривен до шестнадцати тысяч гривен за мегаватт-час.

Следует отметить, что эти изменения не касаются бытовых потребителей, то есть рядовых украинских граждан, которые пользуются электроэнергией в собственных домах.

Однако, как отмечают эксперты, ситуация не так уж проста. Хотя тарифы для населения формально не изменяются, повышение стоимости платежек для бизнеса будет иметь цепную реакцию. Рост энергетических затрат предприятий приведет к увеличению себестоимости продукции и услуг.

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