Жителям советуют заранее учесть график отключения света в Днепре и области на неделю с 4 по 10 августа.

График отключения света в Днепре и области на неделю с 4 по 10 августа будет применен через технические работы, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В Днепре 4 августа работы будут проводиться на улицах Аэродром, Аллы Горской, Каунасская, Рабочая, Энергетическая, Макарова и Квартальная. На следующий день, 5-го, света не будет на Строителей, Призаводской, Братьях Воробьев, Криворожском, Станостроительном переулке, Фабрично-заводской, проспекте Богдана Хмельницкого и Павле Чубинском.

На 6-го планируется техобслуживание на Изюмском, Изюмском втором пр., Театральной, Братьях Воробьев.

На 7 августа – на Академика Янгеля, Новокрымской, Новокрымском пр., Василия Слипака, Алексея Тищика, Автозаводской, Анны Немец, Квартальной, Павла Чубинского, проезде Шаховом, Энергетической, Строителей.

В Павлограде 5 числа техобслуживания охватят Героев Украины, Дмитрия Бочарникова, Заводскую, Кольцевую. 6 числа – те же улицы, но другие дома. 7-го – Независимости, Соборную, Шевченко, переулок Музейный.

В Желтых Водах 4 числа обесточения будет продолжаться на Свободы, Мартовской, Героев Украины, Европейской, Независимой, Героев Чернобыля, 5-го – на Авангардной, Парковой, Франко, Квартальном переулке, переулке Довженко, Запорожской, Запорожской. Вишневом, Горняцком. 7-го – на Свободы, Героев Украины, Казацкой Славы.

В Вольногорске 5-7-го запланированы работы на Ю.М. Устенко, Зеленой, Криничанской, Кобзаря, Шевченко, Хмельницкого, Гоголя, Степной, Апрельской, Молодежной.

В Каменском районе 5-го обесточивания ожидается в с. Подушки на Степной.

В Кривом Роге с 4 по 8 ежедневно будут проводиться технические работы на Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова, Сергея Заики, Строительной, Радужной, Энергетической, Новогодней, Победителей, Елочной, СО «Дружба».

Жителям советуют заранее учесть график отключения света в Днепре и области на неделю с 4 по 10 августа.

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