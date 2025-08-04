В Кривом Роге открылся новый этап записи на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев, рассказываем об этом детали.

Денежную помощь в Кривом Роге могут получить люди, отвечающие определенным критериям, сообщает Politeka.

Как информируют в Telegram-канале о поддержке от УВКБ ООН в партнерстве с БФ "Право на захист" в Днепропетровской области, денежная помощь в Кривом Роге с 28 июля стала вновь доступна для уязвимых категорий населения.

Прием желающих осуществляется на Владимира Бызова, 5. Попасть на консультацию можно только в порядке живой очереди без предварительной телефонной записи. Денежная помощь в Кривом Роге предоставляется в партнерстве с благотворительным фондом «Право на захист».

Чтобы не тратить время впустую, организаторы просят заранее ознакомиться с условиями программы. Эту информацию можно найти в закрепленных сообщениях официального телеграмм-канала. Если вы не уверены, что подвергаетесь критериям, лучше проверить все заранее.

График работы пункта: с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00. Прием производится исключительно лично. Во время консультации следует четко назвать всех, кого планируете записать. При себе следует иметь подлинники паспортов и налоговых номеров всех указанных лиц.

Также важно знать, какая между ними родственная связь. Если вы подаете как внутренне перемещенное лицо, то обязательно иметь соответствующую справку, выданную не раньше чем за последние шесть месяцев.

Сумма выплаты составляет 3600 грн на человека ежемесячно, то есть в общей сложности 10800 грн за три месяца. Для этого нужно, чтобы доход на одного члена семьи был меньше 5400 грн. Также, по крайней мере, один из членов семьи должен соответствовать одному из критериев уязвимости.

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