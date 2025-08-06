Така грошова допомога на догляд за пенсіонером у Кривому Розі закріплена на законодавчому рівні.

Грошова допомога на догляд за пенсіонером у Кривому Розі надається державою для тих українців, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну.

Така грошова допомога на догляд за пенсіонером у Кривому Розі закріплена на законодавчому рівні та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859. У документі йдеться про порядок призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Це означає, що родичі, які безоплатно піклуються про пенсіонера або іншу людину, що не може самостійно обходитися без сторонньої допомоги, можуть претендувати на державну підтримку. Проте для отримання компенсації необхідно відповідати певним умовам і надати підтверджуючі документи.

Основні вимоги для оформлення:

Медичний висновок. Особа, за якою здійснюється догляд, повинна мати офіційний документ з медичного закладу, що підтверджує потребу в постійному піклуванні. Такий висновок видається на основі обстеження стану здоров’я.

Спільне проживання. Особа, яка піклується про пенсіонера, має мешкати разом з підопічним та вести з ним спільне господарство. Йдеться не лише про проживання під одним дахом, а й про спільний побут — готування їжі, нагляд за житлом та щоденний побутовий контакт.

Куди звертатися та які документи потрібні:

Для оформлення грошової допомоги на догляд за пенсіонером у Кривому Розі необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Із собою потрібно мати:

паспорт громадянина України або ID-картку;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер платника податків);

довідку про доходи всіх членів родини, які проживають разом;

медичний висновок щодо потреби в постійній турботіі.

Сума компенсації:

Розмір виплати не встановлюється фіксовано. Він розраховується індивідуально та залежить від доходів родини. Сума визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом та середньомісячним доходом на одного члена домогосподарства.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2920 гривень. Якщо дохід на одного члена сім’ї є меншим за цю суму, держава компенсує різницю у вигляді грошової допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: кому і за що готові платити до 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі: в ПФУ назвали основні причини відмови у наданні допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кривому Розі: на що різко переписали цінники.