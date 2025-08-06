Такая денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге закреплена на законодательном уровне.

Денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге предоставляется государством для тех украинцев, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Такая денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге закреплена на законодательном уровне и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 года № 859. В документе говорится о порядке назначения и выплаты компенсаций физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Это означает, что родственники, безвозмездно заботящиеся о пенсионере или другом человеке, который не может самостоятельно обходиться без посторонней помощи, могут претендовать на государственную поддержку. Однако для получения компенсации необходимо соответствовать определенным условиям и предоставить подтверждающие документы.

Основные требования для оформления:

Медицинское заключение. Лицо, за которым осуществляется уход, должно иметь официальный документ из медицинского учреждения, подтверждающий потребность в постоянном попечении. Такой вывод выдается на основе обследования состояния здоровья.

Совместное проживание. Лицо, заботящееся о пенсионере, должно проживать вместе с подопечным и вести с ним совместное хозяйство. Речь идет не только о проживании под одной крышей, но и об общем быту — приготовлении пищи, присмотре за жильем и ежедневном бытовом контакте.

Куда обращаться и какие документы нужны:

Для оформления денежной помощи по уходу за пенсионером в Кривом Роге необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

идентификационный код (регистрационный номер налогоплательщика);

справку о доходах всех членов семьи, проживающих вместе;

медицинское заключение о потребности в постоянной заботе.

Сумма компенсации:

Размер выплаты не устанавливается фиксированно. Он рассчитывается индивидуально и зависит от дохода семьи. Сумма определяется как разница между установленным прожиточным минимумом и среднемесячным доходом одного члена домохозяйства.

По состоянию на 2025 год, прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2920 гривен. Если доход на одного члена семьи меньше этой суммы, государство компенсирует разницу в виде денежной поддержки.

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