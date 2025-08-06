Денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге предоставляется государством для тех украинцев, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Это предусмотрено постановлением Кабмина.
Такая денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге закреплена на законодательном уровне и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 года № 859. В документе говорится о порядке назначения и выплаты компенсаций физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.
Это означает, что родственники, безвозмездно заботящиеся о пенсионере или другом человеке, который не может самостоятельно обходиться без посторонней помощи, могут претендовать на государственную поддержку. Однако для получения компенсации необходимо соответствовать определенным условиям и предоставить подтверждающие документы.
Основные требования для оформления:
-
Медицинское заключение. Лицо, за которым осуществляется уход, должно иметь официальный документ из медицинского учреждения, подтверждающий потребность в постоянном попечении. Такой вывод выдается на основе обследования состояния здоровья.
-
Совместное проживание. Лицо, заботящееся о пенсионере, должно проживать вместе с подопечным и вести с ним совместное хозяйство. Речь идет не только о проживании под одной крышей, но и об общем быту — приготовлении пищи, присмотре за жильем и ежедневном бытовом контакте.
Куда обращаться и какие документы нужны:
Для оформления денежной помощи по уходу за пенсионером в Кривом Роге необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту;
- идентификационный код (регистрационный номер налогоплательщика);
- справку о доходах всех членов семьи, проживающих вместе;
- медицинское заключение о потребности в постоянной заботе.
Сумма компенсации:
Размер выплаты не устанавливается фиксированно. Он рассчитывается индивидуально и зависит от дохода семьи. Сумма определяется как разница между установленным прожиточным минимумом и среднемесячным доходом одного члена домохозяйства.
По состоянию на 2025 год, прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2920 гривен. Если доход на одного члена семьи меньше этой суммы, государство компенсирует разницу в виде денежной поддержки.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: кому и за что готовы платить до 17 тысяч.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге: в ПФУ назвали основные причины отказа в оказании помощи.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: на что резко переписали ценники.