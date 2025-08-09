Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге является частью большой поддержки, охватывающей медицинские, гуманитарные и волонтерские направления.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется благодаря инициативе общественной организации "Центр Социального партнерства "Перспектива"" в сотрудничестве с Mercy Corps, сообщает Politeka.

Актуальные детали об условиях участия размещены на официальных ресурсах ОО.

Программа рассчитана на людей пенсионного возраста или семьи без малышей, которым нужно краткосрочное пребывание — до 21 дня. Участникам доступна не только временная квартира, но и поддержка в виде бесплатных юридических и психологических консультаций. Для обращения предусмотрены телефон или электронная форма.

Проект создан в целях обеспечения временной стабильности в новой среде.

Платформа «Допомагай» информирует о двух доступных вариантах в частном секторе. Один – дом с тремя комнатами, газовым отоплением, внутренними удобствами. Другой — двухкомнатная постройка на улице Печерской с санузлом во дворе и душем в главном доме.

Проживание предполагает совместное использование бытовой техники, кухни, интернета. Помещения меблированы: есть кровати, шкафы и необходимые предметы обихода. Организаторы также помогают с оформлением справки ВПЛ и сопровождают вопросы социального обеспечения.

Кстати, в Кривом Роге также можно получить денежную помощь. закреплена на законодательном уровне и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 г. № 859. В документе говорится о порядке назначения и выплаты компенсаций физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

