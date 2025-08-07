Нова система оплати проїзду в Сумській області офіційно презентована, повідомляє Politeka.

Як інформує Конотопська міська рада, для мешканців створено електронну картку «Конотопка», сумісну з валідаторами, які встановлені у 60 автобусах і трамваях. Розробка цього сервісу тривала з минулого року. До картки додано мобільний застосунок, що надає доступ до електронних черг у ЦНАП, медичних закладах та міських новинах.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков розповів про широкий функціонал системи. Особливий дизайн картки має історичне підґрунтя: її назва «Конотопка» походить від річки, яка колись протікала через місто. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній підкреслив, що ця річка відігравала важливу роль у фортифікації міста.

У підприємстві зазначили, що кондукторів переводять на інші посади, частина з них вже працює контролерами. Працівники більше не продаватимуть паперові квитки, а сприятимуть впровадженню нового способу оплати. Директор КП Віктор Тимошенко наголосив, що ця модель вже довела свою ефективність у містах-партнерах, сприяючи збільшенню надходжень.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, пенсіонери та інші категорії громадян. Видача відбувається у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. З 1 вересня у громаді з’явиться окрема картка для школярів. Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною для користувачів із 22 липня.

