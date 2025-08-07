Новая система оплаты проезда в Сумской области официально представлена, сообщает Politeka.

Как информирует Конотопский городской совет, для жителей создана электронная карта «Конотопка», совместимая с валидаторами, установленными в 60 автобусах и трамваях. Разработка этого сервиса продолжалась с прошлого года. К карте добавлено мобильное приложение, которое предоставляет доступ к электронным очередям в ЦНАП, медицинских учреждениях и городских новостях.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников рассказал о широком функционале системы. Особый дизайн карты имеет историческую основу: ее название «Конотопка» происходит от реки, которая когда-то протекала через город. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний подчеркнул, что эта река играла немаловажную роль в фортификации города.

В предприятии отметили, что кондукторы переводятся на другие должности, часть из них уже работает контролерами. Работники больше не будут продавать бумажные билеты, а будут способствовать внедрению нового способа оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко подчеркнул, что эта модель уже доказала свою эффективность в городах-партнерах, способствуя увеличению поступлений.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения. Воспользоваться ими могут участники боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории граждан. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. С 1 сентября в общине появится отдельная карточка для школьников. Новая система оплаты проезда в Сумской области стала доступна пользователям с 22 июля.

