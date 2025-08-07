Дефіцит продуктів у Львівській області став помітним навіть у торгівельних мережах.

Дефіцит продуктів у Львівській області виник на тлі різкого зменшення внутрішніх запасів жита, що може спричинити безпрецедентне зростання вартості хліба, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Родіон Рибчинський, директор Спілки "Борошномели України".

У 2025–2026 роках вітчизняним підприємствам доведеться закуповувати сировину за кордоном через повну відсутність власного ресурсу. Уже зараз ринок наповнюється імпортним житнім борошном із Польщі та балтійських країн, що суттєво впливає на собівартість, адже національне виробництво не покриває навіть базових обсягів.

Аграрії масово відмовляються від жита через низьку врожайність – близько 40 центнерів на гектар, тоді як пшениця дає 60. Відповідно, фермери переходять на вигідніші культури. Ситуацію ускладнило припинення постачання з Білорусі, яка раніше відігравала ключову роль в імпорті. Блокування логістичних каналів зробило неможливою стабільну доставку, і дефіцит продуктів у Львівській області став помітним навіть у торгівельних мережах.

Ціна на тонну жита зросла з 6–7 тисяч гривень у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Борошно подорожчало з 10 до 18–20 тисяч. Хліб найближчим часом може коштувати 40–50 гривень за одиницю, а деякі підприємства вже розглядають зупинку виробництва через зниження прибутковості.

До слова, у Львівській області також повідомляли про нестачу молока-сировини.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснив це дефіцитом сировини всередині країни, а також високим попитом на біржові товари на зовнішніх ринках. Девальвація гривні вплинула на збільшення вартості готової продукції.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати