Дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися, якщо поставки до ЄС будуть зупинені.

Дефіцит продуктів у Львівській області збігся з ростом закупівельних цін на молоко-сировину в другій половині липня, повідомляє Politeka.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснив це дефіцитом сировини всередині країни, а також високим попитом на біржові товари на зовнішніх ринках. Девальвація гривні вплинула на збільшення вартості готової продукції.

На 22 липня середня закупівельна вартість екстра ґатунку становила 16,14 гривень за кг без ПДВ, що на 14 коп. вище попереднього місяця. Межі варіювалися в діапазоні від 15,50 до 16,70. Вищий ґатунок у середньому коштував 15,85 грн/кг, із діапазоном 15,30–16,35 гривень. Показники зросли на 10–15 коп. Перший залишився на рівні 15,45 грн/кг. Мінімальна — 15,00 гривень, максимальна — 15,60. Межі без змін.

Середньозважена ціна трьох категорій досягла 15,92 грн/кг без ПДВ — на 12 коп. більше порівняно з червнем. У червні збільшився експорт казеїну, а також вершкового масла, обсяг якого за перше півріччя 2025 року зріс на 50%.

За словами Кухалейшвілі, у серпні можливе підвищення цін на 20–30 коп., з огляду на дефіцит та зацікавленість виробників збільшити доходи. Водночас зберігається ризик зниження через невизначеність торговельних відносин з ЄС.

Єврокомісія в червні скасувала автономні заходи. Попри погодження нових квот із поступовим переходом до стандартів ЄС до 2028 року, документ не затверджено через опір країн Центрально-Східної Європи. Існує ймовірність, що дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися, якщо поставки до ЄС будуть зупинені.

Джерело: agrotimes

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