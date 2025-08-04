Дефицит продуктов во Львовской области может усугубиться, если поставки в ЕС будут остановлены.

Дефицит продуктов во Львовской области совпал с ростом закупочных цен на молоко-сырье во второй половине июля, сообщает Politeka.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объяснил это дефицитом сырья внутри страны, а также высоким спросом на биржевые товары на внешних рынках. Девальвация гривни повлияла на увеличение стоимости готовой продукции.

На 22 июля средняя закупочная стоимость экстра сорта составляла 16,14 гривен за кг без НДС, что на 14 коп. выше предыдущего месяца. Пределы варьировались в диапазоне от 15,50 до 16,70. Высший сорт в среднем стоил 15,85 грн/кг, с диапазоном 15,30–16,35 гривен. Показатели выросли на 10-15 коп. Первый остался на уровне 15,45 грн/кг. Минимальная – 15,00 гривен, максимальная – 15,60. Пределы без изменений.

Средневзвешенная цена трех категорий достигла 15,92 грн/кг без НДС – на 12 коп. больше по сравнению с июнем. В июне увеличился экспорт казеина, а также сливочного масла, объем которого за первое полугодие 2025 г. вырос на 50%.

По словам Кухалейшвили, в августе возможно повышение цен на 20–30 коп., учитывая дефицит и заинтересованность производителей увеличить доходы. В то же время сохраняется риск снижения из-за неопределенности торговых отношений с ЕС.

Еврокомиссия в июне упразднила автономные мероприятия. Несмотря на согласование новых квот с постепенным переходом к стандартам ЕС до 2028 года, документ не утвержден из-за сопротивления стран Центрально-Восточной Европы. Есть вероятность, что дефицит продуктов во Львовской области может усилиться, если поставки в ЕС будут остановлены.

Источник: agrotimes

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