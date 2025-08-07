Дефицит продуктов во Львовской области стал заметен даже в торговых сетях.

Дефицит продуктов во Львовской области возник на фоне резкого уменьшения внутренних запасов ржи, что может вызвать беспрецедентный рост стоимости хлеба, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Родион Рыбчинский, директор Союза "Мукомолы Украины".

В 2025–2026 годах отечественным предприятиям придется закупать сырье за границей из-за полного отсутствия собственного ресурса. Уже сейчас рынок наполняется импортной ржаной мукой из Польши и балтийских стран, что оказывает существенное влияние на себестоимость, ведь национальное производство не покрывает даже базовых объемов.

Аграрии массово отказываются от ржи из-за низкой урожайности – около 40 центнеров на гектар, тогда как пшеница дает 60. Соответственно, фермеры переходят на более выгодные культуры. Ситуацию усложнило прекращение поставок из Беларуси, ранее игравшей ключевую роль в импорте. Блокировка логистических каналов сделала невозможной стабильную доставку, и дефицит продуктов во Львовской области стал заметен даже в торговых сетях.

Цена на тонну ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Мука подорожала с 10 до 18–20 тысяч. Хлеб в ближайшее время может стоить 40–50 гривен за единицу, а некоторые предприятия уже рассматривают остановку производства из-за снижения доходности.

Кстати, во Львовской области также сообщали о нехватке молока-сырья.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объяснил это дефицитом сырья внутри страны, а также высоким спросом на биржевые товары на внешних рынках. Девальвация гривни повлияла на увеличение стоимости готовой продукции.

