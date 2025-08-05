Інформація про реєстрацію на отримання безкоштовних продуктів для ВПО в Полтавській області доступна у соціальних мережах.

Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області надає благодійний фонд Карітас у межах ініціативи «Реагування на надзвичайні ситуації», повідомляє Politeka.

Деталі про підтримку розміщені на офіційному ресурсі організації.

Програма охоплює осіб, які були змушені покинути свої домівки внаслідок повномасштабної агресії РФ у 2022 році та переїхали до Полтавського регіону. Комплексна допомога включає гуманітарну, соціальну, правову й психологічну складові. У межах проєкту представлено кілька напрямів роботи.

Серед ключових — забезпечення людей із вразливих груп базовими наборами: безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області, гігієнічні засоби, дитяче харчування. Видача проводиться на території області. Також передбачені індивідуальні та групові консультації для осіб, які зазнали психологічного навантаження внаслідок війни.

На базі дитячого простору функціонує безпечне середовище для розвитку. Діти мають змогу долучатися до освітніх, творчих і психосоціальних занять.

Крім того, діє благодійна їдальня. У межах проєкту #Emergency_appeal переселенцям у Полтаві доступні абонементи на гарячі обіди. Термін дії — 30 днів. Видача проводиться за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1 у будні з 13:00 до 14:00. Інформація про реєстрацію доступна у соціальних мережах.

До слова, також на Полтавщині повідомляли про дефіцит продуктів.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України в коментарі "Телеграфу" заявила: ситуація склалася через різке падіння рибного промислу. Основна причина такого стану — підрив Каховського водосховища. Цей інцидент критично вплинув на екосистему та вилов.

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