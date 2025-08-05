Информация о регистрации на получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтавской области доступна в социальных сетях.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области предоставляет благотворительный фонд Каритас в рамках инициативы «Реагирование на чрезвычайные ситуации», сообщает Politeka.

Детали о поддержке размещены на официальном ресурсе организации .

Программа охватывает лиц, вынужденных покинуть свои дома в результате полномасштабной агрессии РФ в 2022 году и переехавших в Полтавский регион. Комплексная помощь включает в себя гуманитарную, социальную, правовую и психологическую составляющие. В рамках проекта представлено несколько направлений работы.

Среди ключевых обеспечение людей из уязвимых групп базовыми наборами: бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, гигиенические средства, детское питание. Выдача производится на территории области. Также предусмотрены индивидуальные и групповые консультации для лиц, подвергшихся психологической нагрузке в результате войны.

На базе детского пространства работает безопасная среда для развития. Дети могут приобщаться к образовательным, творческим и психосоциальным занятиям.

Кроме того, действует благотворительная столовая. В рамках проекта #Emergency_appeal переселенцам в Полтаве доступны абонементы на горячие обеды. Срок действия – 30 дней. Выдача производится по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1 по будням с 13:00 до 14:00. Информация о регистрации доступна в социальных сетях.

К слову, также в Полтавской области сообщали о дефиците продуктов.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза в комментарии "Телеграфу" заявила: ситуация сложилась из-за резкого падения рыбного промысла. Основная причина такого состояния — подрыв Каховского водохранилища.

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