Дефіцит продуктів у Полтавській області відчутний особливо гостро.

Дефіцит продуктів у Полтавській області торкнувся рибної продукції, адже з торговельних мереж зникають популярні види прісноводної риби, повідомляє Politeka.

Йдеться про щуку та товстолобика. Вони стають не тільки малодоступними, а й значно дорожчими для споживача.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України в коментарі "Телеграфу" заявила: ситуація склалася через різке падіння рибного промислу. Основна причина такого стану — підрив Каховського водосховища. Цей інцидент критично вплинув на екосистему та вилов.

Ускладнили ситуацію також обмеження для рибалок — як аматорів, так і промислових. Через воєнний стан риболовля у багатьох регіонах стала майже неможливою: отримати дозвіл важко, а вихід на воду часто заборонений.

Ще один чинник — втрата доступу до рибних водойм. Частина з них перебуває під окупацією, деякі заміновані, інші — осушені. Це фактично заблокувало традиційні місця вилову та постачання.

Наслідки — стрімке зростання цін. У мережі “Сільпо” товстолобик коштує 111 грн за кілограм. У Varus ціна сягає 180 грн. Щуку знайти складно: подекуди вона відсутня взагалі, а де є — вартість перевищує 190 грн за кілограм.

Нестача риби в магазинах спостерігається по всій країні. Дефіцит продуктів у Полтавській області відчутний особливо гостро — постачання нестабільні, а асортимент скоротився.

Поки не з’являться нові джерела вилову або можливості для рибалок, ситуація, за словами експертів, залишатиметься напруженою.

До слова, на Полтавщині також можна отримати продукти безкоштовно.

Благодійна організація "Карітас" в межах реалізації проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошує набір на реєстрацію для отримання транзитних продуктових наборів.