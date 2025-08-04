Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.
Благодійна організація "Карітас" в межах реалізації проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошує набір на реєстрацію для отримання транзитних продуктових наборів.
Видача допомоги відбудеться за наступним графіком:
У понеділок 4 серпня об 11 годині у місті Миргород. Адреса проведення — Центральний будинок культури, вулиця Гоголя, будинок сто сорок один, корпус один.
У вівторок 5 серпня об 11 годині у місті Кобеляки. Адреса проведення — громадський простір «Мрій. Дій. Надихай», вулиця Юріївська, будинок два.
Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області
Отримати продуктові набори можуть новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади не пізніше ніж тридцять днів тому.
Основні критерії вразливості, за якими надається допомога:
- Особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також особи з інвалідністю з дитинства
- Особи, які мають важкі захворювання
- Люди літнього віку, яким виповнилося шістдесят років і більше
- Одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб
- Багатодітні родини, в яких троє чи більше неповнолітніх дітей
- Вагітні жінки або матері, які виховують дітей віком до трьох років
- Родини, які втратили основне джерело доходу внаслідок воєнних дій
Перелік документів, необхідних для реєстрації:
- Оригінал паспорта
- Ідентифікаційний код
- Довідка внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує переміщення в межах тридцяти днів
- Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN
- Документи, які підтверджують належність до однієї з категорій вразливості
- Довідка ОК п’ять або ОК сім (пенсійний або трудовий статус)
У разі виникнення додаткових запитань про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області звертайтеся за телефоном: нуль п’ятдесят три сорок шість сорок шість дев’яносто три.
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