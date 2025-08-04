Відомо, хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація "Карітас" в межах реалізації проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошує набір на реєстрацію для отримання транзитних продуктових наборів.

Видача допомоги відбудеться за наступним графіком:

У понеділок 4 серпня об 11 годині у місті Миргород. Адреса проведення — Центральний будинок культури, вулиця Гоголя, будинок сто сорок один, корпус один.

У вівторок 5 серпня об 11 годині у місті Кобеляки. Адреса проведення — громадський простір «Мрій. Дій. Надихай», вулиця Юріївська, будинок два.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області

Отримати продуктові набори можуть новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади не пізніше ніж тридцять днів тому.

Основні критерії вразливості, за якими надається допомога:

Особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також особи з інвалідністю з дитинства

Особи, які мають важкі захворювання

Люди літнього віку, яким виповнилося шістдесят років і більше

Одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб

Багатодітні родини, в яких троє чи більше неповнолітніх дітей

Вагітні жінки або матері, які виховують дітей віком до трьох років

Родини, які втратили основне джерело доходу внаслідок воєнних дій

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

Оригінал паспорта

Ідентифікаційний код

Довідка внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує переміщення в межах тридцяти днів

Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN

Документи, які підтверджують належність до однієї з категорій вразливості

Довідка ОК п’ять або ОК сім (пенсійний або трудовий статус)

У разі виникнення додаткових запитань про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області звертайтеся за телефоном: нуль п’ятдесят три сорок шість сорок шість дев’яносто три.

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