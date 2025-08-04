Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація "Карітас" в межах реалізації проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошує набір на реєстрацію для отримання транзитних продуктових наборів.

Видача допомоги відбудеться за наступним графіком:

У понеділок 4 серпня об 11 годині у місті Миргород. Адреса проведення — Центральний будинок культури, вулиця Гоголя, будинок сто сорок один, корпус один.

У вівторок 5 серпня об 11 годині у місті Кобеляки. Адреса проведення — громадський простір «Мрій. Дій. Надихай», вулиця Юріївська, будинок два.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області

Отримати продуктові набори можуть новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які переїхали до приймаючої громади не пізніше ніж тридцять днів тому.

Дефіцит продуктів у Черкасах

Основні критерії вразливості, за якими надається допомога:

  • Особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також особи з інвалідністю з дитинства
  • Особи, які мають важкі захворювання
  • Люди літнього віку, яким виповнилося шістдесят років і більше
  • Одинокі матері чи батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб
  • Багатодітні родини, в яких троє чи більше неповнолітніх дітей
  • Вагітні жінки або матері, які виховують дітей віком до трьох років
  • Родини, які втратили основне джерело доходу внаслідок воєнних дій

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

  • Оригінал паспорта
  • Ідентифікаційний код
  • Довідка внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує переміщення в межах тридцяти днів
  • Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN
  • Документи, які підтверджують належність до однієї з категорій вразливості
  • Довідка ОК п’ять або ОК сім (пенсійний або трудовий статус)

У разі виникнення додаткових запитань про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області звертайтеся за телефоном: нуль п’ятдесят три сорок шість сорок шість дев’яносто три.

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