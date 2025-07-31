Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надає волонтерський фонд "Карітас", проте кількість наборів обмежена, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні організації на офіційній сторінці у Фейсбук.
Благодійна організація «Карітас Полтава» продовжує підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та оголошує нову хвилю видачі гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати лише за декількох умов.
Так, цього разу допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули до Полтави — у липні 2025 року — та належать до категорій вразливого населення. Зокрема, підтримка надається:
- одиноким матерям, батькам або опікунам, які самостійно виховують неповнолітню дитину (за умови наявності підтверджуючих документів);
- особам віком від 65 років, які проживають самотньо;
- багатодітним родинам, які потребують додаткової допомоги.
Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, при собі необхідно мати оригінали наступних документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
Видача гуманітарної допомоги відбуватиметься за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, будинок 24. Звертаємо увагу, що кількість наборів обмежена. Тому рекомендуємо не зволікати з подачею документів.
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: нуль п’ятдесят, вісім вісім вісім, сім нуль два дев’ять.
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