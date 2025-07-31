Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить только при нескольких условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляет волонтерский фонд "Каритас", однако количество наборов ограничено, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на официальной странице в Фейсбуке .

Благотворительная организация «Каритас Полтава» продолжает поддержку оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах людей и объявляет новую волну выдачи гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить только при нескольких условиях.

Так, на этот раз помощь могут получить внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в Полтаву — в июле 2025 года — и относящиеся к категориям уязвимого населения. В частности, поддержка предоставляется:

одиноким матерям, родителям или опекунам, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетнего ребенка (при условии наличия подтверждающих документов);

лицам в возрасте от 65 лет, проживающим одиноко;

многодетным семьям, нуждающимся в дополнительной помощи.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, при себе необходимо иметь оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку внутри перемещенного лица (ВПЛ).

Выдача гуманитарной помощи будет проходить по адресу : город Полтава, улица Семена Антонца, дом 24. Обращаем внимание, что количество наборов ограничено. Поэтому рекомендуем не тянуть с подачей документов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону : ноль пятьдесят, восемь восемь восемь, семь ноль два девять.

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