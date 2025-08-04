Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить от благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.
Благотворительная организация "Каритас" в рамках реализации проекта "Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны на территории Украины" объявляет набор на регистрацию для получения транзитных продуктовых наборов.
Выдача помощи состоится по следующему графику:
В понедельник 4 августа в 11 часов в городе Миргород. Адрес проведения – Центральный дом культуры, улица Гоголя, дом сто сорок один, корпус один.
Во вторник 5 августа в 11 часов в городе Кобеляки. Адрес проведения – общественное пространство «Мечт. Действуй. Вдохновляй», улица Юрьевская, дом два.
Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области
Получить продуктовые наборы могут новоприбывшие внутренне перемещенные лица, которые переехали в принимающее общество не позднее тридцати дней назад.
Основные критерии уязвимости, по которым оказывается помощь:
- Лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также лица с инвалидностью с детства
- Лица, имеющие тяжелые заболевания
- Люди пожилого возраста, которым исполнилось шестьдесят лет и больше
- Одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц
- Многодетные семьи, в которых трое или больше несовершеннолетних детей
- Беременные женщины или матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет
- Семья, потерявшие основной источник дохода в результате военных действий
Список документов, необходимых для регистрации:
- Оригинал паспорта
- Идентификационный код
- Справка внутри перемещенного лица, подтверждающего перемещение в пределах тридцати дней
- Реквизиты банковского счета в формате IBAN
- Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости
- Справка ОК пять или ОК семь (пенсионный или трудовой статус)
В случае возникновения дополнительных вопросов о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области обращайтесь по телефону: ноль пятьдесят три сорок шесть сорок шесть девяносто три.
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