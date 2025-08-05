Дефицит продуктов в Полтавской области затронул рыбную продукцию, ведь из торговых сетей исчезают популярные виды пресноводной рыбы, сообщает Politeka.
Речь идет о щуке и толстолобике. Они становятся не только малодоступными, но и дороже для потребителя.
Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии "Телеграфу" заявила: ситуация сложилась из-за резкого падения рыбного промысла. Основная причина такого состояния – подрыв Каховского водохранилища. Этот инцидент критически повлиял на экосистему и отлов.
Усложнили ситуацию также ограничения для рыбаков — как любителей, так и промысловых. Из-за военного положения рыбалка во многих регионах стала почти невозможной: получить разрешение трудно, а выход на воду часто запрещен.
Еще один фактор – потеря доступа к рыбным водоемам. Часть из них находится под оккупацией, некоторые заминированы, другие осушены. Это фактически заблокировало традиционные места отлова и поставок.
Последствия – стремительный рост цен. В сети Сильпо толстолобик стоит 111 грн за килограмм. В Varus цена достигает 180 грн. Щуку найти сложно: иногда она отсутствует вообще, а где есть — стоимость превышает 190 грн за килограмм.
Нехватка рыбы в магазинах наблюдается по всей стране. Дефицит продуктов в Полтавской области ощутим особенно остро — поставки нестабильны, а ассортимент сократился.
Пока не появятся новые источники отлова или возможности для рыбаков, ситуация, по словам экспертов, будет оставаться напряженной.
К слову, в Полтавской области также можно получить продукты бесплатно.
Благотворительная организация "Каритас" в рамках реализации проекта "Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны на территории Украины" объявляет набор на регистрацию для получения транзитных продуктовых наборов.
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